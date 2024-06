Deep Purple confirma show em São Paulo; veja data e ingressos

A banda Deep Purple, confirmada para o Rock In Rio, fará mais um show no Brasil: desta vez, em São Paulo, no dia 13 de setembro. A apresentação acontece no Espaço Unimed e os ingressos variam de R$ 350 (pista, meia entrada) e R$ 850,00 (camarote). A venda começa na segunda-feira, 17 de junho, na plataforma Ticket 360.

Pilar do heavy metal, o Deep Purple volta ao País após ter se apresentado na edição brasileira do festival Monsters of Rock, em abril de 2023.

Os integrantes Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride vêm celebrando o 50º aniversário do disco Machine Head, que inclui o maior hit da banda, Smoke on The Water. A banda também prepara um novo álbum, =1, com lançamento previsto para julho.

Deep Purple em São Paulo

Data: 13 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Abertura: 20h

Início do show: 22h

Classificação Etária: 18 anos. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos a venda a partir do dia 17/06/24 (segunda-feira), às 10h

Vendas online: https://www.ticket360.com.br/evento/29081/ingressos-para-deep-purple

Preço Inteira Meia

Pista Premium R$ 700,00 R$ 350,00

Pista R$ 450,00 R$ 225,00

Mezanino R$ 750,00 R$ 375,00

Camarote A R$ 850,00 R$ 425,00

Camarote B R$ 800,00 R$ 400,00

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

Bilheterias do Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sábado das 10:00 as 19:00, Exceto Feriados.