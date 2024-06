Nadja Haddad tatua pés dos filhos gêmeos após morte de um dos bebês: 'Por onde for, os levarei'

Nadja Haddad decidiu homenagear os filhos gêmeos fazendo uma tatuagem para eles. Em abril, a apresentador passou por um parto prematuro, o que causou a morte de Antonio e a internação de João, que segue na UTI até agora.

Ela desenhou em cada uma de suas pernas, os pezinhos dos pequenos, carimbados logo após o nascimento. No pé de Antonio, ela ainda adicionou duas asas de anjo.

"Antonio e José, meu filhos... por onde eu for, os levarei. Caminharemos juntos nessa jornada, guiados por Deus, seguindo os passos de Jesus", escreveu ela ao mostrar o resultado da tatuagem.

Nadja Haddad deu à luz Antonio e João no dia 25 de abril, de forma prematura. Ambos os bebês foram internados na UTI, mas Antonio acabou não resistindo e morreu próximo ao dia 12 de maio. João segue internado na UTI, mas já pode ter contato com os pais. A apresentadora conseguiu pegar o menino no colo cerca de um mês após o nascimento, por meio do método canguru.