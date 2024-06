Shakira diz que término com Piqué fez 'um buraco no coração'

A cantora Shakira estampa a capa deste mês dados Estados Unidos. Na entrevista, abriu o coração sobre o término com o jogador Gerard Piqué, que acabou se tornando público com denúncias de traição e indiretas musicais por parte da cantora. Ela descreveu o processo do término como doloroso: "O sofrimento que senti foi provavelmente o maior que já experimentei em toda a minha vida. Às vezes, me impediu de funcionar", disse. "Parecia que alguém tinha feito um buraco no meu peito."

A metáfora desse buraco no peito aparece no clipe de Monotonía. "A sensação foi tão real, quase física. Eu senti fisicamente como se tivesse um buraco no peito e que as pessoas pudessem ver através de mim", explicou.

Apesar do sofrimento, a cantora conseguiu se reerguer, e afirmou que o processo foi um aprendizado de autoconhecimento. "Quando você deixa um relacionamento de muitos anos, há coisas sobre você que parecem ter se perdido ao longo do caminho."

"Há coisas em você que você muda pela outra pessoa ou desiste. Quando esse relacionamento se desfaz, você sente que ficou sem nada e precisa se curar, buscar a si mesmo e viajar de volta para si", diz Shakira. Nesse reencontro consigo mesma, diz que redescobriu aspectos positivos. "Recuperei meu estilo. E eu recuperei minha sensualidade", contou.

Término e indiretas

Piqué e Shakira se separaram em 2022. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela foi apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana.

Em 2023, Shakira lançou a faixa BZRP Music Sessions #53, com indiretas para o ex-marido. Na canção, a colombiana afirma que o jogador "trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio": "As mulheres já não choram, as mulheres faturam". A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.