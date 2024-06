Cacau Protásio se emociona em encontro com papa Francisco: 'Achei que iria enfartar'

Cacau Protásio realizou um sonho nesta sexta-feira, 14. Ao lado de outros humoristas, a atriz foi convidada para participar de um encontro global de comediantes com o papa Francisco, no Vaticano.

Muito emocionada com o encontro com o líder da Igreja Católica, Cacau aproveitou o momento para pedir a bênção para a sua aliança de casamento com Janderson Pires. Os dois, que já estão juntos há 12 anos, irão renovar os votos durante a viagem para a Europa.

"Estou muito emocionada desde que recebi o convite, não paro de chorar e agradecer a Deus por este momento. Quando entrei no avião, foi uma choradeira sem fim. Receber este convite do papa foi um grande marco na minha vida profissional e espiritual. Posso afirmar que foi um dos momentos mais importantes da minha existência. Quando eu o vi, meu coração acelerou, achei que iria enfartar diante de tanta alegria", disse a artista em um comunicado enviado a imprensa.

Cacau revelou que comprou as alianças no Brasil apenas para esse momento, mas que não acreditava que a bênção seria possível. Ela também disse que o papa 'foi um querido, supersimpático, bem-humorado e carinhoso' e completou que o Pontífice liberou a entrada dela de branco na igreja e ainda a presenteou com um terço.

Outros humoristas também participaram do encontro com o papa

Cacau Protásio foi apenas uma das representantes brasileiras no encontro de comediantes globais com o papa Francisco. Fabio Porchat e Cris Wersom também estiveram presentes.

Whoopi Goldberg, Chris Rock e Jimmy Fallon também estiveram no evento. Cacau tietou os humoristas e celebrou o encontro com os ídolos. "Foi incrível encontrar tantos astros e estrelas internacionais, pessoas as quais admiro o trabalho, torço e que já me inspiraram muito. Fiquei mais feliz ao saber que a maioria tem um carinho muito especial pelo Brasil", disse.