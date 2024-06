São Paulo prorroga vacinação contra paralisia infantil até fim de junho

O governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até o fim de junho, cujo encerramento estava previsto para ontem (14). A ampliação do prazo de aplicação das doses contra a paralisia infantil abrange todos os 645 municípios paulistas.

A campanha é voltada a crianças de 1 a 4 anos. Há a possibilidade de aplicação em crianças com menos de 1 ano de idade mediante avaliação da caderneta de vacinação.

O vírus da poliomielite pode causar paralisia muscular nos membros inferiores e, em casos graves, há risco de morte. A vacinação é a principal forma de prevenção.

Segundo o Governo, 185,2 mil doses foram aplicadas até quarta-feira, 12. O objetivo da ampliação do prazo é chegar a mais crianças.

Com quedas no índice de vacinação, o Brasil está na lista da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) de países em risco da reintrodução do vírus da pólio. O último caso no Brasil ocorreu em 1989.

A meta nacional é vacinar 95% do público-alvo, que abrange 13 milhões de crianças. Em 2023, 84,6% do total recebeu a vacina.