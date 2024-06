TV Brasil exibe dois jogos do Brasileirão Série B neste domingo

transmite dois confrontos da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (16), ao vivo. Às 11h, a emissora pública acompanha a disputa entre o Botafogo de São Paulo e o Vila Nova de Goiás e, às 18h30, o jogo entre o Goiás e o Coritiba.

O canal faz um aquecimento de 15 minutos antes do duelo da manhã e de 30 minutos antes da segunda partida do dia. Durante esse pré-jogo, a equipe da TV Brasil traz as principais notícias sobre os clubes, informa as escalações para os embates e apresenta a classificação atualizada dos times na competição.

Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil

A jornada esportiva da Série B do Campeonato Brasileiro na programação da TV Brasil começa logo cedo neste domingo (16), a partir das 10h45, com o esquenta para a partida Botafogo x Vila Nova, que será disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. André Marques narra a peleja, que tem os comentários das jornalistas Brenda Balbi e Rachel Motta.

Anfitrião do confronto matutino, o Botafogo está apenas na décima sétima posição na tabela, com sete pontos. O time paulista é o primeiro na zona de rebaixamento para a Série C e precisa melhorar o rendimento na competição. O Botafogo tem uma vitória, quatro empates e três derrotas. O Vila Nova, que está na décima posição, com 14 pontos, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu três.

O duelo entre o Goiás e o Coritiba será às 18h30, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O embate ganha narração de Luciana Zogaib e comentários de dois convidados: a jornalista Naty Brasil e o ex-jogador Sorato.

Vice-líder da competição, o Goiás fez 17 pontos no Brasileirão. A equipe tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o Coritiba está em nono lugar no campeonato, com 14 pontos. O time paranaense conquistou quatro triunfos, empatou duas vezes e foi superado em três oportunidades.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato, que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil seleciona três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Sobre a competição

Em 2024, a Série B tem programados 380 jogos e é disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta.



Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas; América de Minas Gerais; Avaí, Brusque e Chapecoense, de Santa Catarina; Ceará; Coritiba e Operário, do Paraná; CRB, de Alagoas; Goiás e Vila Nova, de Goiás; Botafogo, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Santos, de São Paulo; Paysandu, do Pará; e Sport, de Pernambuco.

Os quatro primeiros na competição conquistam uma vaga na Série A em 2025.