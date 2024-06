Governo lança guia para torcedores sobre Copa América de Futebol

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou, na sexta-feira (14), o Guia Consular dos Torcedores Brasileiros para a Copa América de Futebol 2024. A competição será realizada nos Estados Unidos (EUA) entre 20 junho e 24 julho, sob organização da Conmebol, em parceria com a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). O documento tem o objetivo de ajudar torcedores brasileiros durante os jogos.

O documento foi elaborado em parceria com os consulados do Brasil de três localidades no território norte-americano: Los Angeles, São Francisco, Washington e Miami.

O guia

O novo guia, com 33 páginas, traz informações úteis de segurança e praticidade dos viajantes para acompanharem os jogos. Ele inclui as datas e localidades dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol e adversários, além de fusos horários das cidades onde ocorrerão as partidas.Há também dados gerais, como clima, voltagem, tipo de tomada, sistemas de transporte público, atrações turísticas das cidades.

O leitor é ainda informado sobre providências de viagens, a começar pelo visto válido exigido a todos os brasileiros que querem entrar nos EUA, a carteira brasileira de motorista, que dispensa a necessidade de ter a Permissão Internacional para Dirigir naquele país, o consumo de bebidas alcoólicas em público, restrições de bagagens e serviços bancários.

O documento explica o que fazer em caso de emergências de saúde e indica os principais serviços médicos, de segurança nas estradas e links com as condições de trânsito no trecho pretendido.

Há também conteúdo sobre como obter apoio consular ao torcedor naquela cidade, com os contatos da representação do governo brasileiro na cidade de cada jogo, como links, e-mails e telefones com WhatsApp.

O MRE aconselha o turista a ficar atento aos seus pertences e não deixar bens visíveis em veículos estacionados.

Copa América

Esta é a segunda edição da Copa América nos EUA, tendo a primeira ocorrido em 2016.

Na primeira etapa da competição, chamada Fase de Grupos, os jogos do Brasil serão realizados em cidades localizadas na região oeste do país: Los Angeles (Califórnia), Las Vegas (Nevada) e Santa Clara (Califórnia),

Em caso de classificação para as fases finais, a seleção canarinha se deslocará até cidades-sede do sul e do leste, conforme a ordem de classificação no grupo e avanço na competição: Glendale (Arizona), nas Quartas de Final; Charlotte (Carolina Do Norte), se chegar à semifinal. As duas seleções finalistas da Copa América de Futebol 2024 disputarão o título em Miami (Flórida).

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dorival Júnior, completou em maio a lista de convocados para a Copa América. [ https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2024-05/dorival-junior-convoca-selecao-renovada-para-disputa-da-copa-america ]. Os veteranos com a camisa verde-amarela Neymar e Casemiro ficaram fora da lista.

Os convocados (titulares e reservas), de acordo com a CBF, são:

Goleiros

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

Laterais

· Danilo - Juventus (ITA)

· Yan Couto - Girona (ESP)

· Guilherme Arana - Atlético-MG

· Wendell - Porto (POR)

Zagueiros

· Beraldo - PSG (FRA)

· Eder Militão - Real Madrid (ESP)

· Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

· Marquinhos - PSG (FRA)

· Bremer - Juventus (ITA)

Meio-campistas

· Andreas Pereira - Fulham (ING)

· João Gomes - Wolverhampton (ING)

· Éderson - Atalanta (ITA)

· Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

· Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

· Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Atacantes

· Pepê - Porto (POR)

· Endrick - Palmeiras

· Evanilson - Porto (POR)

· Rodrygo - Real Madrid (ESP)

· Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

· Raphinha - Barcelona (ESP)

· Savinho - Girona (ESP)

· Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)