Bruna Marquezine e João Guilherme recebem serenata durante jantar em restaurante

Bruna Marquezine e João Guilherme foram clicados jantando em um restaurante no Rio de Janeiro e ganharam até uma serenata de um dos atendentes do local. Nesta semana, eles também foram flagrados se beijando no Aeroporto Santos Drummond, na capital fluminense.

Rumores sobre o possível namoro entre a atriz, de 28 anos, e o ator e cantor, de 22, já circulam nas redes sociais há alguns meses. Não está claro quando o registro no restaurante foi feito, apesar das imagens terem vindo à tona agora. Eles aparecem lado a lado, tomando vinho, e aparentemente acompanhados por outro casal.

No vídeo, feito por outro funcionário do restaurante, um homem surge cantando a música Os Anjos Cantam, da dupla Jorge & Mateus. João Guilherme tenta acompanhar, enquanto Bruna dá risada e filma a situação com o celular. Veja aqui .

Os atores têm aparecido juntos com mais frequência, embora não tenham assumido o namoro publicamente. Na última quarta, 12, Dia dos Namorados, ambos publicaram registros de flores no Instagram e Bruna chegou a comentar "lindo" na publicação de João.

Na segunda-feira, 10, os dois marcaram presença no primeiro desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel, e sentaram lado a lado para acompanhar a apresentação. Em abril, foram vistos juntos nas bastidores do show do cantor Veigh e, em janeiro, curtiram férias em Fernando de Noronha.

A aproximação entre os dois teria começado ainda em 2023, nas gravações de Amor da Minha Vida, série produzida pelo Star+ em que atuaram juntos, mas ainda não tem previsão de lançamento. Na época, João chegou a postar uma foto com Bruna no Instagram.