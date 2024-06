Claudia Raia compartilha fotos de Luca em meio à natureza e encanta a web

Toda vez que o filho caçula da atriz Claudia Raia, Luca, aparece no perfil da mãe, os comentários carinhosos surgem aos montes, e não foi diferente desta vez. A atriz compartilhou fotos dele durante um passeio rural, na noite do último domingo, 16.

Nascido em março de 2023, Luca, fruto do casamento de Claudia Raia com o também ator e dançarino Jarbas Homem de Mello, casados desde 2018, tem 1 ano e 4 meses. O caçula tem dois irmãos por parte da atriz: Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 21 anos.

As fotos variam desde momentos de distração até poses entre as árvores, ou brincando com o cachorro. "Meu Bilico rural tá descobrindo o mundo no quintal de casa", escreveu Claudia na legenda da foto.

Além dos seguidores e fãs, amigos e famosos como Fafá de Belém, Isabelle Drummond, Angélica e o próprio irmão de Luca, Enzo Celulari, comentaram a publicação.

Atualmente, além das novelas e musicais, a atriz tem se dedicado a apresentar o podcast MaterniDelas, ao lado da influenciadora e empresária Tata Estaniecki.