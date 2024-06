Dono de bar de rock é morto por cliente após defender funcionária em São Paulo

O dono do Malta Rock Bar, na zona sul de São Paulo, foi morto com golpes de canivete dentro do próprio estabelecimento na noite de sábado, 15. O agressor foi contido por outros clientes e preso no local. Conhecido como Nenê, o empresário Carlos Monteiro, de 58 anos, foi atacado após defender uma funcionária, que estaria sendo assediada pelo agressor.

De acordo com testemunhas, Nenê pediu que o homem se retirasse do bar. O suspeito teria então sacado a arma e golpeado a vítima, que morreu no local.

O agressor foi imediatamente contido por testemunhas, que acionaram a Polícia Militar (PM). O suspeito acabou preso em flagrante e o canivete usado no crime foi apreendido, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia.

O caso foi registrado como homicídio no 16º Distrito Policial (Vila Clementino). O corpo de Nenê será sepultado às 11h desta segunda-feira no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi. Em redes sociais, amigos e frequentadores do bar prestaram homenagens e deixaram mensagens de apoio à sua esposa.