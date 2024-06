Daniel Radcliffe ganha seu primeiro prêmio no Tony Awards; veja o discurso do ator

O ator Daniel Radcliffe foi o grande vencedor na categoria de Melhor Performance de Ator Convidado em um Musical, que engloba atores coadjuvantes que possuam músicas solo ou falas a mais, pela primeira vez na 77ª edição do Tony Awards. A premiação ocorreu neste domingo, 16, e é considerada a mais importante na categoria de teatro nos Estados Unidos.

Seu papel como o letrista e dramaturgo Charley Kringas no musical Merrily We Roll Along rendeu a Radcliffe a vitória. A peça é uma reencenação da versão original, de 1981, de Stephen Sondheim e George Furth. O ator concorria contra Roger Bart, por De Volta para o Futuro: o Musical, Joshua Boone e Sky Lakota-Lynch, por The Outsiders, Brandon Victor Dixon, por Hell's Kitchen e Steven Skybell, por sua atuação em Cabaret at the Kit Kat Club.

"Vou falar rápido e tentar não chorar. [...] É uma honra estar no palco com vocês todas as noites, sentirei muita falta disso", disse Radcliffe. Ele ainda agradeceu seus pais, mulher e filho e o trabalho da equipe e dos diretores. O ator comentou como o teatro é um espaço em que ele pôde "se descobrir como ator", durante a entrevista sobre suas primeiras impressões da vitória.

Além de Radcliffe, outras celebridades marcaram a vitória o Tony Awards, como Angelina Jolie, que ganhou como parte da produção da peça de romance The Outsiders, e Jeremy Strong, intérprete da série de sucesso Succession, como protagonista de An Enemy of the People.