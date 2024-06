'Dança dos Famosos': Nathalia Dill é tratada como culpada pela eliminação de Juliano Floss

Juliano Floss e Dani Duram se despediram daneste domingo, 16, após a performance na valsa. A dupla saiu do concurso com apenas um décimo de diferença do penúltimo colocado.

Após a exibição do episódio, Nathalia Dill foi criticada por fãs do influenciador digital em suas redes sociais. A jurada foi a primeira a avaliar a apresentação e deu 9,9 para a dupla. "Eu achei muito lindo, foi mágico [...] Foi muito bonito, foi doce também. Eu só vou dar 9,9 por causa da cotovelada que teve no início. Eu tenho que ser honesta."

"Péssima participação no Dança dos Famosos, não é jurada técnica. Menos um seguidor", comentou um internauta. "Desnecessário sua nota, vai fazer o menino lembrar para o resto da vida que foi desclassificado com um erro que nem foi culpa dele e sim de uma jurada artística", criticou outro.

A atriz participou do programa como jurada artística. Jurados técnicos alegaram que a valsa de Juliano e Dani Duram estava fora da marcação do tempo, sem criticar a cotovelada citada por Nathalia.

"Para mim, essa batida não tem a menor importância. Isso acontece. Você foi em frente, é isso que a gente precisa fazer", declarou Ana Botafogo.

A dupla foi eliminada com 58,1 pontos na classificação geral. Seguem na competição Lucy Alves, Barbara Reis, Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Tati Machado.