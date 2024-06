'Não existe chance de o Fleetwood Mac voltar a existir', diz Stevie Nicks

Os fãs de Fleetwood Mac perderam de vez a esperança de um retorno da icônica banda de rock, responsável por(1977), considerado um dos melhores discos da história da música. Isso porque a vocalista Stevie Nicks, em entrevista à revista, rechaçou qualquer possibilidade de reativar o grupo devido à morte de Christine McVie.

"Sem Christine [McVie], não tem como", disse ela. "Não existe chance de o Fleetwood Mac voltar a existir. Sem ela, simplesmente não daria certo."

A cantora e tecladista morreu em 2022, após um derrame. "Foi tudo incrivelmente estranho, porque não havia nenhuma preparação para isso", disse Nicks. "Recebemos uma ligação e eu ia alugar um avião para vê-la, mas a família dela disse: 'Não venha, porque ela pode não estar aqui amanhã.' E no dia seguinte, ela faleceu. Então foi muito difícil para mim. Não consegui me despedir."

Quando McVie se afastou da banda em 1998, os membros remanescentes - Nicks, Mick Fleetwood, John McVie e Lindsey Buckingham - continuaram como quarteto.

McVie retornou ao grupo em 2014, mas as tensões de longa data entre Nicks e Buckingham eclodiram quatro anos depois, e o grupo demitiu Buckingham.

No lugar do guitarrista e cantor, eles contrataram Mike Campbell, do Tom Petty & The Heartbreakers, e Neil Finn, do Crowded House, para um punhado de shows entre 2018 e 2019, nessa que acabou sendo a última turnê do Fleetwood Mac.

Nicks, aos 76 anos, atualmente está em turnê nos Estados Unidos, onde apresenta clássicos da carreira solo como Edge Of Seventeen, e hits da banda que a consagrou, como Dreams e Gypsy.