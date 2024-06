Justin Timberlake é preso em Nova York por dirigir embriagado

Justin Timberlake foi preso e acusado de dirigir embriagado em Long Island, no Estado de Nova York, disse uma fonte policial à Associated Press. O cantor deverá comparecer aos tribunais nesta terça-feira, 18, em Sag Harbor, na ponta leste de Long Island, acrescentou a fonte, que pediu para não ser identificada por não estar autorizada a falar com a imprensa.

Os representantes de Timberlake não responderam às mensagens da AP para comentar o assunto.

Atualmente, o cantor está em turnê mundial com The Forget Tomorrow World Tour. Ele tem uma apresentação marcada na próxima sexta-feira, 21, em Chicago.

