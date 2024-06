Filha de Neymar e Bruna Biancardi é consagrada na igreja evangélica; veja fotos

Após ser batizada na igreja católica na última semana, a filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, foi consagrada na igreja evangélica. O evento ocorreu no último fim de semana, na casa do jogador e recebeu apenas familiares e alguns amigos.

O atleta fez questão de compartilhar registros do evento em suas redes sociais, com fotos em família e também ao lado do pastor, André Fernandes, que realizou a cerimônia. Nas imagens, ainda é possível ver o look escolhido para a pequena, um vestido rosa com um laço na cabeça e sandália prateada.

"Dia de consagração da Mavie. Obrigado, André Fernandes", escreveu o atleta na legenda, agradecendo ao pastor. Mavie foi batizada em ambas as religiões porque Bruna e sua família são católicos, enquanto os familiares de Neymar são evangélicos.