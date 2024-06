Mercadante: quanto mais compromisso com agenda verde, menos recursos necessários com tragédias

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira, 13, que quanto mais compromisso o banco tiver com a agenda verde, menos recursos terão que ser utilizados para enfrentar os extremos climáticos. Ele alertou que a tragédia que o Rio Grande do Sul enfrenta agora é apenas uma de muitas que podem acontecer no País.

Em evento sobre "Reconstrução de cidades e mudança climática: experiências internacionais e nacionais para o Rio Grande do Sul e o Brasil", Mercadante afirmou que o banco tem feito a sua parte e entre coisas já investiu R$ 500 milhões no plantio de árvores no Brasil, mas que pretende atingir R$ 1 bilhão.

"Quanto mais compromisso com a agenda verde, com a sustentabilidade, com a descarbonização, menos recursos nós vamos ter que despender para enfrentar a tragédia dos desastres naturais", disse Mercadante. "Nós temos que ter uma liderança, nós temos que ter ambição em relançar essa agenda climática. E nós precisamos estar na frente, porque nós somos um País que é o terceiro maior produtor de alimentos", ressaltou.

Comemorando os 72 anos do banco nesta terça-feira, o executivo destacou que 75% de todas as perdas econômicas no planeta hoje são decorrentes de desastres naturais. "Se a gente olhar o que isso representa, são US$ 383 milhões por dia. O passivo acumulado das perdas é de US$ 3,4 bilhões", informou, reafirmando que o potencial impacto para o banco com as perdas de receitas e empréstimos ao Rio Grande do Sul é de R$ 7 bilhões.