MapBiomas: 1 a cada 4 hectares do Brasil pegou fogo nas últimas quatro décadas

Dados atualizados da plataforma MapBiomas Fogo, divulgados hoje, apontam que 199,1 milhões de hectares foram queimados ao menos uma vez nos últimos 40 anos, ou o equivalente a 1 a cada 4 hectares. Os números são referentes à extensão das áreas queimadas no País, que representam quase um quarto do território nacional.

O MapBiomas Fogo indica que 68% da área afetada por fogo foi de vegetação nativa, enquanto aproximadamente 31% foram em áreas de pastagem e agricultura. Mato Grosso, Pará e Maranhão estão entre as regiões mais atingidas, totalizando quase metade das áreas queimadas. A ocorrência em imóveis privados foi de 60%.

Os três municípios que mais queimaram nas últimas quatro décadas foram Corumbá (MS), no Pantanal, seguido por São Félix do Xingu (PA), na Amazônia, e Formosa do Rio Preto (BA), no Cerrado.

Segundo dados do mapeamento, o bioma que mais queimou proporcionalmente a sua área nos 39 anos avaliados foi o Pantanal, com 9 milhões de hectares e 59,2% de área afetada.

Ainda que seja adaptado ao fogo, o Pantanal convive com incêndios intensos devido às secas prolongadas e à dificuldade de contenção das queimadas, já que qualquer foco pode gerar impactos significativos na fauna e flora locais, diz o MapBiomas.

O Cerrado e a Amazônia contabilizam 86% de área queimada pelo menos uma vez no Brasil. No primeiro, foram 88,5 milhões de hectares, enquanto a Amazônia teve 42% do seu bioma atingido por incêndios.

A área queimada na Caatinga no período estudado foi de quase 11 milhões de hectares, equivalente a 6% do total nacional. A Mata Atlântica, por sua vez, teve 7,5 milhões de hectares atingidos pelo fogo. No Pampa, foram 518 mil hectares.

O MapBiomas Fogo realiza um mapeamento mensal e anual das áreas queimadas no Brasil por meio do processamento de imagens geradas por satélites. Com a ajuda de inteligência artificial, foi analisada a área queimada dos mais de 851 milhões de hectares do território brasileiro ao longo do período.