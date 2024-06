Morre o primeiro intérprete do Bozo no Brasil, Wanderley Tribeck, aos 73 anos

Wanderley Tribeck, primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil morreu aos 73 anos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nesta terça-feira, 18. A notícia foi confirmadas nas redes sociais de seus familiares.

"Hoje, às 23h, meu pai faleceu. Ele teve um enfarte e perdeu a vida. O momento é muito triste. O momento é delicado. Quero pedir para todo mundo me mandar força [...] Para essas coisas, a gente nunca está preparado. Meu pai vai deixar um legado", disse Wanderley Tribeck Júnior, filho do primeiro intérprete do Bozo.

Ele passou mal de manhã, quando foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, mas não resistiu.

Wanderley Tribeck foi o palhaço Bozo entre 1980 e 1985. Nos últimos anos, ele atuou como pastor evangélico na Assembleia de Deus de Criciúma. Em 2023, lançou sua biografia Da Morte Para Vida, na qual fala sobre sua jornada como artista.

De acordo com informações da família, ele será velado na Central de Luto em Balneário Camboriú.