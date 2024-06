RS terá temperaturas abaixo da média neste inverno, prevê Seapi

O inverno de 2024, que se inicia na quinta-feira, 20, às 17h51, deverá apresentar precipitações e temperaturas abaixo da média no Rio Grande do Sul. Segundo o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flávio Varone, em nota, a região terá menor incidência de chuvas, mas dias mais frios.

Nos meses de julho, agosto e setembro, além do fim do fenômeno climático El Niño, haverá um curto período de neutralidade na primeira metade do inverno. Segundo o meteorologista, essa condição será determinante para a ocorrência de chuvas regulares e próximas da normalidade no mês de julho.

"As projeções dos modelos de clima indicam o retorno do fenômeno La Niña entre os meses de agosto e setembro, o que deverá colaborar para a redução da precipitação na parte final do inverno, com volumes inferiores à média em praticamente todo o Estado nos meses de agosto e setembro", esclareceu Varone, na nota.

Segundo a previsão, julho terá temperaturas abaixo da normalidade em todo Estado, com maior evidência na Fronteira Oeste e Missões. Além dessas regiões, Alto Uruguai também vai registrar dias mais frios em agosto.

"O prognóstico das temperaturas médias destaca que o trimestre deverá apresentar valores inferiores à média durante todo trimestre, e essa condição proporcionará ondas de frio mais intensas e poderá ocasionar eventos de geadas mais frequentes", completa o meteorologista.