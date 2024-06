Chrystian, ex-dupla de Ralf, já foi casado com Gretchen

Morreu nesta quarta-feira, 19, o cantor sertanejo Chrystian, ex-integrante da dupla Chrystian e Ralf, aos 67 anos. O artista estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Além da dupla com Ralf, Chrystian é conhecido pelo casamento com Gretchen, o primeiro da também cantora. Os dois se casaram em 1981, quando Gretchen tinha 22 anos e Chrystian, 25. O relacionamento durou alguns meses.

Um ano depois, a artista se casou com o empresário Silva Neto, com quem teve o primeiro filho, Thammy Miranda. Ao todo, Gretchen se casou 18 vezes, mas o número é controverso. Em 2017, ela chegou a afirmar ter se casado apenas uma vez, mas sem dizer com quem.

Em 2020, após trocar alianças com o músico Esdras de Souza, ela refletiu sobre as críticas pela quantidade de relacionamentos. À época, a artista compartilhou um texto que a comparava com a atriz Elizabeth Taylor, que teve oito maridos, "contando que Richard Burton representou idêntico papel, de modo oficial, duas vezes".

Morte de Chrystian

O anúncio da morte do cantor veio no mesmo dia em que sua assessoria divulgou o cancelamento de um show marcado para o próximo dia 22, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. No comunicado oficial publicado pela assessoria pela manhã, a equipe preservou maiores detalhes, mas afirmou que Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado.

"Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil [...] Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou", disse a família em nota de falecimento publicada nas redes sociais à noite.

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado para um transplante de rim, no Hospital do Rim. O órgão foi doado pela por sua esposa, Key Vieira, mas a cirurgia foi adiada para o final do ano após a necessidade de um cateterismo durante os exames pré-operatórios.

O cantor estava se dedicando à carreira solo. A dupla de Chrystian com o irmão, Ralf, tem mais de 20 álbuns lançados e fez sucesso nos anos 1980 e 1990.