Malu Mader entra em 'Renascer' para viver um tórrido romance com protagonista

A atriz Malu Mader fará uma participação na novela, da Rede Globo. A artista está afastada das telenovelas desde 2016, ano em que fez parte do elenco de. Em 2018, Malu encerrou seu contrato fixo com a Globo.

A informação de que a atriz estará no remake foi confirmada pelo site F5 nesta quarta-feira, 19. Segundo o portal, Malu interpretará a fazendeira Aurora, que viverá um "tórrido romance" com o protagonista José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira.

A artista deve aparecer em cinco capítulos da trama e a participação teria sido acertada após uma recusa de Paolla Oliveira por problemas de agenda. Ainda conforme o site, o acerto foi feito no fim da tarde desta quarta-feira.

No último domingo, 16, Malu colocou em dúvida o seu retorno às novelas. Também em entrevista ao F5, ela afirmou ter perdido o hábito de assistir ao gênero e que não planejava retornar tão cedo ao formato. "Eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Aquele fogo. E a gente fica com vontade de fazer aquilo inspira a gente, aquilo que a gente também está gostando de assistir", disse.

O último trabalho de Mader foi a série Mila no Multiverso, do Disney+, de 2023. Segundo ela, só aceitou o projeto por achar interessante a ficção científica para adolescentes. "Tudo me pareceu bem diferente do que eu havia feito. Então fiz, foi super legal. Já fizemos a segunda temporada e torço para que tenha uma terceira também", afirmou ao site.