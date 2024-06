Após debate com Lewandowski e governadores, anunciaremos plano de segurança pública, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que aguarda há 15 dias a apresentação de uma proposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de um plano para a segurança pública. Antes de anunciar o programa, Lula disse que a proposta que deve ser discutida com governadores.

As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Verdinha, do Ceará, neta quinta-feira, 20. Lula disse que ainda pretende ouvir Lewandowski e em seguida debater com os gestores estaduais.

"Eu disse ao ministro Lewandowski, que está com uma proposta para apresentar para mim faz 15 dias, que eu vou ouvir a proposta dele com a participação dos meus ministros que são governadores: eu tenho o Camilo, eu tenho o Rui Costa, eu tenho o Renan, eu tenho o Waldez, eu tenho o Wellington, eu tenho vários ministros que foram governadores", disse.

Segundo Lula, a ideia é ouvir a "experiência acumulada" desses ministros "para chamar os governadores que estão exercendo o cargo hoje para fazer uma discussão". Em seguida, o governo pretende anunciar o novo plano de segurança pública. De acordo com o presidente, a reunião ainda não está marcada.