Empresária morre após ser atingida na cabeça por coqueiro no interior de Alagoas

A empresária Lívia Loise Moura Barbosa, de 35 anos, morreu depois de ser atingida na cabeça por um coqueiro na cidade de Porto de Pedras (a 120 km de Maceió), no interior de Alagoas. O acidente aconteceu na quarta-feira, 19, quando ela passeava de carro pela Rota Ecológica com a filha de 5 anos.

Em dado momento, segundo uma testemunha, ela saiu do carro para retirar galhos que obstruíam a pista. Foi quando a árvore caiu, a atingindo na cabeça.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Lívia sofreu um traumatismo crânioencefálico. Ela foi socorrida pelo Samu e chegou a receber atendimento no Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, mas não resistiu à gravidade do trauma e morreu na madrugada desta quinta-feira, 20.

A empresária era moradora de Porto de Pedras, onde tinha um comércio com o marido. Após a morte, a prefeitura da cidade publicou uma nota de pesar em suas redes sociais. "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", diz a publicação.