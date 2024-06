Mostra aborda relação entre Calder e Miró

A relação entre o norte-americano Alexander Calder e o espanhol Joan Miró não foi apenas de amizade. Suas obras também mantiveram ponto de contato, nem sempre de maneira direta, mas em um diálogo que diz muito sobre o processo criativo de ambos.

E é essa dinâmica que uma nova exposição no Instituto Tomie Ohtake busca investigar na exposição Calder + Miró. A mostra, que inclui cerca de 150 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas e fotografias, já esteve em cartaz em 2022 no Instituto Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. A curadoria é de Max Perlingeiro.

Durante toda a temporada da exposição, o Instituto Tomie Ohtake vai oferecer uma programação instigada pelas obras e pelos processos criativos dos artistas. As diferentes atividades incluem jogos e ativações lúdicas, oficinas práticas - como de desenho de observação em movimento e de construção de móbiles -, uma programação voltada à exploração sonora das obras, bem como cursos e rodas de conversa que exploram temas como a relação entre vanguarda brasileira e a abstração, o encontro entre arquitetura e artes visuais no Brasil e também a produção de diferentes artistas contemporâneos

Calder + Miró

Instituto Tomie Ohtake.

Av. Faria Lima, 201, Pinheiros. Abre 6ª, dia 21. 3ª a dom., das 11h às 19h. Gratuito. Até 15/9

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.