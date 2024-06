Milton Nascimento lança música que tem Paul Simon cantando em português

Milton Nascimento lançou nesta sexta, 21, uma nova musica, Um Vento Passou (para Paul Simon). Fruto do álbum vindouro em parceria com a cantora Esperanza Spalding, a faixa tem participação do próprio Paul Simon cantando em português.

Para celebrar o lançamento, o filho do músico, Augusto Nascimento, compartilhou um vídeo do ex-Simon & Garfunkel com Bituca. Nele, Paul Simon conta como reagiu ao convite para gravar com Milton: "Eu respondi: meu Deus. É claro que sim!".

Augusto explica que Milton enviou, por e-mail, uma melodia para que Paul Simon fizesse a letra, ainda na pandemia. O cantor norte-americano não respondeu. Depois explicou que, por conta da perda auditiva que sofreu no ouvido esquerdo, a música vinha sendo algo difícil. Mas a ideia permaneceu viva.

O encontro entre os dois finalmente aconteceu em 2022, em Nova York, e envolveu até o cineasta Spike Lee. Augusto conta que entrou em contato com Simon para viabilizar o encontro:

"Estávamos com o Spike Lee no quarto, e chegaram flores em nome de Paul", escreveu Augusto em seu Instagram nesta sexta, 21. "Presumi que ele não iria, mas estava enviando seu carinho. Desci até o carro com Spike, e, quando subi, tocou o telefone do quarto: Era Paul Simon chegando!".

Amizade e memória

Em novembro de 2023, Paul Simon deu um "spoiler" de que gravaria com Milton Nascimento: "Eu acabei de gravar um dueto com Milton. É para um álbum que ele considera o seu último", disse, em entrevista à Uncut.

A faixa Um Vento Passou (para Paul Simon) tem participação da Orquestra Ouro Preto, com destaque para a flauta do músico de jazz britânico Shabaka Hutchings, que abre os caminhos da melodia. A letra sela mais uma parceria de Milton com o amigo e compositor Marcio Borges, parceiro desde o Clube da Esquina.

A produção e os arranjos são da própria Esperanza: "É um dueto tão especial, você e ele", disse a cantora para Bituca. Você escreveu a música para ele, e agora ele a canta para você. É lindo".

A música reflete sobre a amizade, a passagem do tempo e memória.

Ouça aqui

Esta não é a primeira vez que os dois cantores se encontram através da música - com direito à Paul Simon cantando em português. Relembre a parceria na faixa Vendedor de Sonhos, em 1988; confira aqui

O álbum Milton + Esperanza será lançado no dia 9 de agosto. O primeiro single divulgado foi Outubro.