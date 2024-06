Elba Ramalho critica falta de forró no São João e alfineta Alok: 'Assume que é um festival'

Elba Ramalho aproveitou sua participação na abertura do São João de Pessoa, na Paraíba, nesta quinta-feira, 20, para criticar a ausência do forró na maioria das festas juninas do Nordeste do País.

"Eu prefiro não julgar porque uma estrela não atropela a outra, mas o Sul está totalmente seduzido por nossa música. Você precisa ir pra São Paulo assistir as bandas de forró, os trios nordestinos que ganham muito dinheiro em São Paulo e no Nordeste isso acabou."

A crítica da cantora chegou em Alok, DJ de música eletrônica, uma atração das festas de São João. "Assume logo que não é São João, que é um festival. Mas deixa o povo, porque eu fui falar uma vez e foi polêmico demais, eu acho que cabe todo mundo", declarou.

Elba ainda disse que admira o trabalho do DJ, mas reforçou seu posicionamento sobre sua presença no São João. A última apresentação de Alok foi em Campina Grande, na Paraíba.