Fim de semana na TV Brasil tem três jogos da Série B do Brasileirão

Neste fim de semana, três partidas válidas pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terão transmissão ao vivo da. A jornada esportiva da emissora pública começa com o pré-jogo e traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

Os times do Operário (PR) e do Botafogo (SP) se enfrentam neste sábado (22), às 17h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Para esta cobertura, que vai ao ar a partir das 16h45, a TV Brasil escalou André Marques na locução e Rachel Motta e Wagner Andrade nos comentários.

Ainda hoje, Ituano (SP) e Brusque (SC) jogam no estádio Novelli Junior, em Itu, São Paulo, às 21h. A jornada esportiva da TV Brasil tem início às 20h45 e quem narra a partida é Luciana Zogaib, com Brenda Balbi e Fernanda Pizzotti nos comentários.

O jogo Vila Nova (GO) x Goiás (GO) será neste domingo (23), às 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A TV Brasil exibe o pré-jogo a partir das 18h e acompanha o confronto ao vivo. A locução será de André Marques e os comentários serão de Alexandre Vasconcellos e Naty Brasil.

Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil

O time do Operário soma 21 pontos e está em terceiro lugar na tabela do campeonato. O Goiás ocupa a 6ª posição com 18 pontos conquistados até agora. Em 11º lugar está o Vila Nova com 14 pontos. A equipe do Botafogo tem 13 pontos e está na 13ª posição do torneio. Com dez pontos obtidos na competição, o Brusque está em 17º lugar. O Ituano ocupa a 19ª posição da tabela, com sete pontos.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir os jogos e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Sobre a competição

Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos - em turno e returno - com 19 jogos de ida e 19 partidas de volta. Disputam a competição o Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorozintino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.

Serviço

Brasileirão Série B - Operário (PR) x Botafogo (SP) - sábado, dia 22/06, a partir das 16h45, na TV Brasil

Brasileirão Série B - Ituano (SP) e Brusque (SC) - sábado, dia 22/06, a partir das 20h45, na TV Brasil

Brasileirão Série B - Vila Nova (GO) x Goiás (GO) - domingo, dia 23/06, a partir das 18h, na TV Brasil