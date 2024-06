Juliana Paes chega com 'Pedaço de Mim' em julho

Paes e Vladimir Brichta, dois veteranos da TV, estreiam no dia 5 de julho uma nova produção da Netflix, 'Pedaço de Mim', melodrama escrito por Angela Chaves, autora de Éramos Seis (2019). A série foi vendida anteriormente como a primeira novela da plataforma e se transformou em minissérie com 17 episódios.

A história é um dramalhão daqueles. Liana (Juliana Paes) é uma terapeuta ocupacional que adora crianças e sonha em ser mãe. Seu casamento com o advogado Tomás (Vladimir Brichta) vai mal, mas ela está focada em engravidar depois de dois abortos espontâneos.

De repente, ela se descobre grávida de gêmeos. No entanto, o que poderia ser a realização de um sonho se torna um verdadeiro pesadelo. Liana é um caso raro de superfecundação - quando uma mulher libera mais de um óvulo durante a ovulação. Assim as duas crianças, apesar de gêmeas, têm dois pais: o marido dela e um conhecido que a violentou.

"Ela é uma mulher que tem uma força para suportar todos os dramas que vêm, mas, de alguma forma, naquele primeiro momento, esse desejo desesperado de maternidade acaba tendo consequências muito desastrosas", explica Juliana em entrevista ao Estadão.

Já o personagem de Vladimir é, como o ator diz, "um cara que preenche a cartilha do privilégio". Tomás "é egoísta, tem um encanto por essa mulher, quer ter um filho com ela, mas tem de ser do jeito dele. Um homem rico, branco, heterossexual que, obviamente, não se dá conta de nada disso, a vida é assim mesmo e pronto", comenta.

QUASE NOVELA. A série resgata alguns elementos comuns ao formato novela, com um texto digno das tramas que estamos acostumados a ver na TV. Pelo ritmo, Pedaço de Mim lembra as telenovelas mais modernas, com tramas que nascem e se concluem em um único episódio, dramas que escalam de maneira surpreendente e surpresas que deixam o espectador sempre disposto a um novo episódio.

"O melodrama gira em volta de temas familiares, mas tem um elemento curioso: se a gente faz uma novela, partimos da premissa de que a pessoa 'vê de costas', lavando louça, e quando você faz uma coisa mais concisa, filme ou série, assume que a pessoa está sentada prestando atenção", comenta Vladimir. "(Em Pedaço de Mim) a gente se vale de elementos de novela num formato conciso", continua. "Me parece um estilo mais amadurecido", complementa Juliana.

Palomma Duarte, que vive a médica Sílvia, irmã de Tomás e obstetra de Liana, enriquece o debate sobre o formato. "A grande diferença, que determina esse tom novelesco, é o texto da Ângela, a maneira como ela constrói os conflitos, os ganchos, o tipo de discussão", diz a atriz. "A Netflix inova nesse formato porque traz o DNA da novela e, ao mesmo tempo, tem essa qualidade, esse lapidado", continua João Vitti, que faz o médico Vicente. Silvia e Vicente vivem uma história de amor mal resolvida. Ela é mais fechada para relacionamentos, se dedica quase integralmente aos cuidados de seu filho doente. E ele é um ex-colega de faculdade, apaixonado por ela no passado, e que tenta resgatar o tempo perdido.