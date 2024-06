Hoje é Dia: semana celebra santos juninos e Dia do Orgulho LGBTQIA+

Esta semana é de festa. Logo no comecinho, dia 24, se celebra o aniversário de São João, o santo junino mais lembrado e celebrado --o que leva muita gente a chamar os festejos de junho de festas de São João, santo que criou o batismo e batizou Jesus.

Há também a tradição de soltar fogos no dia 24. Dizem que ele prefere dormir o dia todo para não ver as fogueiras na Terra e evitar a vontade de descer para comemorar também. Os fogos de artifício serviriam para acordá-lo.

A lenda de São João foi cantada em versos por Luiz Gonzaga:

"Diz-se que Santa Isabel disse à prima, Maria

João, vindo ao mundo, lhe aviso no dia

A ver, no meu rancho, um grande clarão

De uma fogueira, nasceu São João

Por isso é que o mundo, com muita razão

Assim festeja o senhor São João

Eu vou (Vou soltar foguete)

Eu vou (Vou soltar balão)

Eu vou (Festejar São Pedro)

Eu vou (Festejar São João)

Diz-se que João foi dormir e que só se acordou

No dia de Pedro, São João se zangou

Pois tinha pedido à Santa Família

Que lhe acordasse chegando o seu dia

Mas se ele saísse do sono profundo

Um grande incêndio acabava o mundo

Acorda, João!"

No final da semana, o dia 29 chega com as celebrações de São Pedro, o guardião das chaves do céu, responsável por fazer chover. Discípulo de Jesus, ele foi o fundador da Igreja Católica e o primeiro Papa.

Atualmente os festejos têm avançado para julho, agosto e até setembro. Mas Caruaru, conhecida como capital do forró, inovou e começou os festejos em abril. A Agência Brasil e a Radioagência Nacional publicaram reportagens sobre o assunto: Conhecida como capital do forró, Caruaru terá 72 dias de São João.

Ouça na Radioagência Nacional

No ano passado a Festa Junina foi reconhecida, pela Lei 14.555, como manifestação cultural dos brasileiros. A TV Brasil trouxe as informações, confira:

No dia 25 lembramos os 15 anos da morte do cantor, ator, dançarino e compositor Michael Jackson. O artista pop deixou fãs por todo o mundo. A TV Brasil exibiu o Especial Tributo a Michael Jackson, o Rei do Pop, com Rodrigo Teaser. O artista começou a imitar Michael Jackson aos nove anos e cantou sucessos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat it", "Smooth Criminal" e "Black or White".

Na quarta, dia 26, a celebração é para o semanário O Pasquim, lançado há 55 anos. O veículo de imprensa circulou nas décadas de 70 e 80 e era uma das frentes de resistência à ditadura, tendo enfrentado censura, perseguição e rendido aos seus responsáveis prisões durante o regime de exceção. Ziraldo, morto em abril deste ano, foi um dos fundadores do jornal, como conta a reportagem da Agência Brasil.

Também no dia 26 é celebrado o Dia Internacional das Nações Unidas em Apoio às Vítimas de Tortura, e apesar de todo esforço da comunidade internacional para combater essa prática, ela ainda ocorre em diversos países, sendo aplicada sistematicamente como política repressiva e de investigação.

O programete História Hoje tratou do tema:

Já o 28 de junho marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ --celebrado em referência à Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender todos os que vestissem mais de três peças consideradas do sexo oposto. Para marcar e celebrar as sete semanas entre o Dia Internacional de Combate à Homofobia, comemorado em 17 de maio, e o Dia Internacional do Orgulho LGBT, em 28 de junho, a Radioagência Nacional vem publicando a série de podcasts TRANSformando as Artes.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia do mês de junho de 2024:

Nascimento do escritor, dramaturgo e cineasta paulista João Silvério Trevisan (80 anos) Nascimento do compositor fluminense João Petra de Barros (110 anos) Criação do Comitê Olímpico Internacional (130 anos) Dia do Desporto, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (47 anos) Dia de São João, tido como o ponto alto dos festejos juninos Morte do cineasta estadunidense William Keighley (40 anos) Nascimento do ator e diretor de televisão gaúcho João Régis de Souza Cardoso, mais conhecido como Régis Cardoso (90 anos) Nascimento do diretor, produtor e roteirista gaúcho Geraldo Moraes (85 anos) Morte do agitador cultural fluminense Albino Pinheiro (25 anos), fundador da Banda de Ipanema Nascimento do guitarrista britânico Jeff Beck (80 anos) Nascimento do ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos (70 anos) Morte do cantor, ator, dançarino e compositor estadunidense Michael Jackson (15 anos) Morte da atriz e modelo estadunidense Farrah Fawcet (15 anos) Morte do filósofo francês Michel Foucault (40 anos) Morte do filósofo, poeta, crítico e jurista sergipano Tobias Barreto (135 anos), que iniciou na poesia brasileira o movimento denominado condoreirismo hugoano (terceira fase do romantismo) Lançamento do semanário "O Pasquim" (55 anos) Lançamento do jornal "Correio Paulistano" (170 anos) Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, comemoração instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução Nº 42/112 de 7 de dezembro de 1987, e que seria oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091 de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a "Semana Nacional Antidrogas" no país Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura, instituído pela ONU na sua Resolução Nº 52/149 de 12 de dezembro de 1997 para marcar a data de 26 de junho de 1987 em que entrou em vigor nos países-membros signatários a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes" Nascimento da caixeira, compositora e cantora maranhense Almeirice da Silva Santos, a Dona Teté (100 anos) Nascimento da cantora e atriz fluminense Maria José Motta de Oliveira, a Zezé Motta (80 anos) Morte do compositor e ator fluminense Dorival Silva, o Chocolate (35 anos) Noel Rosa se apresenta pela primeira vez em público no Tijuca Tênis Clube (95 anos) Primeira demonstração pública de televisão colorida por H. E. Ives e colaboradores da Bell Telephone Laboratories, em Nova Iorque (95 anos) Morte do poeta e ativista inglês Edward Carpenter (95 anos) Atentado mata o herdeiro da Áustria e fornece pretexto para o início da Primeira Guerra Mundial (110 anos) Frequentadores do bar Stonewall Inn (Nova Iorque, Estados Unidos), voltado para o público LGBTQIAPN+, reagem às frequentes batidas policiais, fato que desencadeia mais dois dias de protestos e culmina na marcha ocorrida no dia 1 de julho de 1970, em lembrança ao aniversário do motim, precursora das atuais Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+ (55 anos) Manuel Zelaya é preso e deposto em Honduras (15 anos) Alemanha assina Tratado de Versalhes (105 anos) Início do Festival Folclórico de Parintins (Amazonas) Início da Festa do Divino Pai Eterno (também conhecida como Festa de Trindade), na cidade de Trindade, em Goiás Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que marca a data da Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque, contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender todos os que vestissem mais de três peças consideradas do sexo oposto Dia de São Pedro Nascimento do ex-jogador de futebol e comentarista paraibano Leovegildo Lins da Gama Júnior, o Júnior (70 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Jorge Veiga (45 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o Neguinho da Beija-Flor (75 anos).

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.