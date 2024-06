Ator de 'Simplesmente Amor' se casa com atriz Talulah Riley, ex-esposa de Musk

O ator Thomas Brodie-Sangster, 34 anos, conhecido pelo papel no filme Simplesmente Amor (2003), se casou com a atriz e ex-esposa de Elon Musk, Talulah Riley, na última sexta, 21.

A informação foi confirmada pelo tabloide britânico The Sun, que teve acesso às imagens da cerimônia restrita à família na igreja de São George, em Hertfordshire, na Inglaterra.

Riley manteve um relacionamento de idas e vindas com Musk. Em 2010, se casou pela primeira vez com o empresário e se divorciou dois anos depois. Em 2013, se casou novamente e se separou no ano seguinte, em 2014.

No ano passado, ela anunciou o noivado com o ator no X (antigo Twitter), rede social que pertence a Musk. "Muito feliz em compartilhar que, depois de dois anos de namoro, Thomas Brodie-Sangster e eu estamos noivos!", publicou a atriz à época. Ele também compartilhou a novidade do noivado no Instagram.

Sangster e Riley se conheceram nos bastidores da série Pistol (2022), que retrata a carreira da banda inglesa de punk rock Sex Pistols. Sangster tornou-se famoso aos 13 anos, quando interpretou o pequeno Sam em Simplesmente Amor.

Já Riley atuou em filmes como Orgulho e Preconceito e A Origem.