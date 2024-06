Seleção rugby sevens conhece adversários do torneio olímpico

A seleção feminina de rugby sevens conheceu seus adversários na primeira fase do torneio da modalidade na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França). Um sorteio realizado em Mônaco no último domingo (23) definiu que as Yaras estarão no Grupo B da competição, ao lado de França, Estados Unidos e Japão.

A estreia da equipe do Brasil na competição já tem data e local definidos, dia 28 de julho no Stade de France, mas a equipe adversária e o horário ainda serão anunciados.

“Este grupo oferece algumas oportunidades interessantes. A primeira delas é enfrentar o time da casa, com o estádio lotado. Já os Estados Unidos e o Japão têm times fortes e com estilos de jogos diferentes. A partir de agora, poderemos fazer uma preparação mais específica, treinar de diversas formas e priorizar a mescla de força e velocidade. Estaremos preparados para todos os cenários possíveis”, declarou o técnico Will Broderick.

Na fase inicial do torneio olímpico de rugby sevens, o Brasil jogará duas vezes no dia 28 e encerra sua participação no dia seguinte. Com 12 seleções divididas em três grupos, os dois primeiros colocados de cada chave seguem para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados.