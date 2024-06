Cão mais alto do mundo morre apenas seis dias após receber o título do 'Guinness'

O cão Kevin, considerado o mais alto do mundo, morreu, na última quarta-feira, 19, apenas seis dias após receber o título do, o livro dos recordes. Segundo uma publicação do site oficial do, o animal tinha apenas três anos e acabou sofrendo com complicações após realizar uma cirurgia de emergência por conta de uma doença.

Kevin era um cachorro da raça dogue alemão e media 97 centímetros de altura, medidas desde suas patas frontais até o topo de sua cabeça. Ele era o substituto de Zeus, outro cão da mesma raça que tinha 1,04 metros, mas que morreu, também aos três anos de idade.

Tracy e Roger Wolfe eram os tutores do animal e cuidavam dele na cidade de West Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos. O casal ainda é pai de dois filhos, Alexander, de 10 anos, e Ava, de 12, e tem mais três cachorros, quatro gatos, bodes, galinhas e cavalos.

Em um comunicado do Guinness, Tracy lamentou a morte de seu animalzinho. "Nossa família inteira está arrasada com Kevin. Ele era simplesmente o melhor garoto gigante! Estamos muito felizes por ele ter conseguido quebrar o recorde e ter essa luz sobre ele. Ele adorou a atenção. Eu gostaria que essas raças gigantes, e todos os cães, pudessem viver mais do que vivem. Nunca é tempo suficiente", disse.