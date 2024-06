Simone Mendes recusa convite para substituir Eliana no SBT

Simone Mendes recusou o convite para substituir Eliana em programa exibido durante os domingos pelo SBT, após a saída da apresentadora da emissora. "Tudo no seu tempo", disse Simone na segunda-feira, 24, nos comentários de uma postagem da página Alfinetei, nas redes sociais, que apontava a cantora como sucessora de Eliana.

"Amo a televisão, mas no tempo certo acontecerá", escreveu nos comentários da publicação feita no Instagram. O convite teria sido feito por Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, que explicou seu desejo de substituir Eliana por alguma personalidade do ramo musical, de acordo com o F5.

Eliana teve sua despedida do SBT, onde trabalhava há cerca de 15 anos, no domingo, 23. Em meio a um clima de retrospectiva e homenagem, o tom foi de fechamento de ciclo, mas sem grandes alardes ou algo além do habitual.

Já a cantora Simone, que está atualmente em carreira solo, depois do fim da dupla com a irmã Simaria, lançou uma parceria com o cantor Léo Santana na música Língua Doce. Ela também lançou, em 15 de abril, seu EP Dois Tristes, que entrou no Top Brasil do Spotify. A cantora é casada há cerca de 11 anos com o empresário Kaká Diniz, com quem tem os filhos Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3.