'Shrek' ganhará sequência e longa sobre Burro, diz Eddie Murphy

Os fãs do ogro mais famoso do cinema têm um bom motivo para comemorar. O ator Eddie Murphy, responsável pela dublagem do Burro, do filme Shrek, desde o primeiro longa, confirmou que a franquia vai ganhar uma sequência e, ainda, uma produção focada apenas no Burro. As informações foram confirmadas pelo ator ao site Collider nesta segunda-feira, 24.

Segundo Murphy, a produção do quinto filme sobre o ogro começou há alguns meses. O artista contou já ter gravado o primeiro ato do longa. A expectativa é que o filme esteja pronto ainda neste ano e seja lançado em 2025. Após a finalização, ele irá se dedicar ao filme sobre o Burro.

A confirmação do ator vem após o lançamento de sequências para Kung Fu Panda e Gato de Botas, ambos da DreamWorks. Kung Fu Panda 4 arrecadou US$ 545,3 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões, conforme a cotação atual) e Gato de Botas 2: O Último Pedido, US$ 485,2 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões), segundo o Collider.

O primeiro filme de Shrek foi lançado em 2001 e se tornou o maior sucesso da DreamWorks. O último, Shrek Para Sempre, chegou aos cinemas em 2010.