Igor Rickli, marido Aline Wirley, chama 'BBB' de 'desserviço à sociedade'

Casado com a cantora Aline Wirley, que foi vice-campeã do, Igor Rickli criticou o reality show. O ator relatou sua experiência como parente de um confinado e reprovou a repercussão que o programa ganha nas redes sociais.

"Como família foi horrível, foi muito ruim. O que a gente vê na internet é desesperador. No primeiro mês, ela estava indo muito bem, mas a internet oscila demais e, de repente, tem um consenso que acaba virando uma adaga que atinge. Estávamos eu e o Antônio sozinhos. É um lugar que eu não desejo pra ninguém. A gente estava muito 'doloroso'", disse ele durante o programa Sem Censura, da TV Brasil.

Igor elogiou a força de Aline e afirmou que o público viu apenas um recorte de quem ela é. Ele ainda revelou que o filho do casal, Antônio, que tem apenas 10 anos, chegou a receber ameaças de morte. "Com a minha família ninguém mexe. Quando mexeram com o nome do meu filho (...) não vou ficar quieto, não", disse ele, lembrando do momento que viveu.

O artista disse que, após viver essa situação, entendeu que as pessoas na internet atacam os outros apenas por prazer e, por isso, "tirou o time de campo". "Nosso negócio é outro, nossa conversa é outra. A gente não quer jogar baixo assim", completou.

Igor finalizou dizendo que não gosta de lembrar do Big Brother e criticou o programa: "Me dá logo um ziriguidum. Acho um horror, sinceramente. Às vezes é bom, mas, geralmente, é quase um desserviço à sociedade. Mas tudo bem, vamos em frente, aprendendo algumas coisas importantes".