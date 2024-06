Apresentadora Cariúcha recebe alta hospitalar após cirurgia para retirar 17 miomas no útero

Cariúcha recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, 24, após ser internada para realizar uma cirurgia de emergência na última sexta-feira, 21. Ela precisou retirar 17 miomas do útero.

A apresentadora sofreu uma hemorragia na madrugada de sexta e foi internada no Hospital São Luiz Morumbi, em São Paulo, onde foi submetida à cirurgia. Ela reagiu bem ao procedimento e recebeu alta da UTI na segunda-feira, passou para o quarto, e depois pôde ir para casa.

Ao sair do hospital, a ex-participante de A Fazenda foi cercada pela imprensa e revelou o alívio de deixar o local. "Estou emocionada com as coisas simples da vida. Hoje, eu consegui dar os primeiros passos. Fiquei feliz porque consegui fazer xixi sozinha", declarou.

Relembre o caso

Apresentadora do Fofocalizando e participante da última edição de A Fazenda, Cariúcha passou por uma cirurgia e precisou ser internada na UTI de um hospital em São Paulo após apresentar um "sangramento intenso causado por miomatose uterina".

"A Cariúcha já acordou, está bem, graças a Deus. Ela vai ficar na UTI em observação nas próximas 24 horas. Pedimos para que continuem orando e mandando vibrações positivas. Já, já ela está de volta nos alegrando! Obsservação: ela acordou já pedindo café [risos]", informou nota publicada por sua equipe.

Em entrevista ao Fofocalizando, o assessor de Cariúcha contou que, ao saber que ela estava passando mal, foi ao seu apartamento e constatou um sangramento em estado avançado. A ideia era que ela passasse por uma cirurgia semelhante daqui a cerca de 20 dias, mas o médico que cuida do caso achou melhor antecipá-la diante do mal-estar.

A médica Flavia Travassos, que atendeu o caso de Cariúcha, afirmou que ela deve ficar afastada de suas funções por pelo menos sete dias, podendo chegar a quinze. "De miomas, desses, ela está livre. Eram enormes. O maior mioma dela era maior que o próprio útero dela", destacou a profissional ao programa.