Como é o jatinho particular de Anitta, avaliado em R$ 40 milhões?

Anitta revelou ter comprado um jatinho particular para utilizar durante suas estadias no Brasil. Em entrevista ao programa colombiano, no domingo, 23, a cantora disse que não utiliza o veículo em viagens internacionais.

"Tenho um avião no Brasil, mas aqui não. É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", explicou a Juanpis González Pombo, apresentador do programa.

A cantora brasileira ainda disse que não gosta muito de voar e que, por isso, só utiliza o jatinho em seu país natal.

Na última semana, Anitta já havia sido vista dentro de um avião. Em um vídeo no qual era maquiada pela influenciadora digital Bianca Andrade, as duas aparecem dentro de uma aeronave.

Fãs especulam que o veículo seja um Gulfstream G100, um jato privado de porte médio e com apenas 21 unidades em operação no mundo. Em 2019, o veículo tinha o valor estimado de R$ 40 milhões.