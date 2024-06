Adriana Esteves volta a interpretar vilã em nova novela de João Emanuel Carneiro

Adriana Esteves voltará a interpretar uma vilã em novela do autor João Emanuel Carneiro. Após o sucesso de Carminha em, de 2012, a atriz agora interpretará Mércia, em, próxima novela das 21h da Globo.

Em uma entrevista para a colunista Anna Luiza Santiago do O Globo, Adriana celebrou sua parceria de anos com o João: "minha vida é feita de parcerias. As novas e as antigas. Neste novo trabalho, tenho alguns parceiros que são uma joia em minha trajetória. Estarei sempre com João. Acredito muito nas personagens que ele cria".

Na trama, Mércia é uma funcionária que trabalha há anos na casa de Molina, interpretado por Rodrigo Lombardi. Eles têm um filho, Mavi (Chay Suede), que é muito rejeitado pela mãe, que depositou seu amor em Luma (Agatha Moreira), que perdeu a mãe no parto.

Já Molina é um poderoso empresário que trabalha no ramo da cibersegurança, e que fez fortuna coletando informações para chantagear pessoas. Luma acredita que Molina é seu pai, mas, na verdade, ele está envolvido na morte de seu verdadeiro pai, que será interpretado por Fábio Assunção.

Essa é a primeira vez que Adriana e Lombardi trabalham juntos. "Tenho certeza de que será a primeira vez de muitos trabalhos que faremos juntos", disse a atriz sobre a nova parceria.