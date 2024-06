OpenAI fecha parceria com revista Time para usar seus conteúdos em treinamentos de IA

A revistaé mais uma das publicações com conteúdos utilizados para treinar o ChatGPT. De acordo com um comunicado da empresa, que publicou a informação nesta quinta-feira, 27, o contrato entre as empresas inclui o licenciamento de conteúdos e uma "parceria estratégica" entre os grupos.

O acordo é válido por vários anos e faz parte da "coleção" de publicações que a OpenAI espera contar nos próximos anos para alimentar seu principal modelo e inteligência artificial (IA).

"Ao longo de nossos 101 anos de história, a Time adotou a inovação para garantir que a entrega de nosso jornalismo confiável evolua junto com a tecnologia", disse o diretor de operações da Time, Mark Howard, em um comunicado. "Esta parceria com a OpenAI avança nossa missão de expandir o acesso a informações confiáveis em todo o mundo, à medida que continuamos a adotar novas formas inovadoras de levar o jornalismo da TIME ao público global."

Os conteúdos da Time já estão disponíveis para a base de dados do chatbot e podem ser usados tanto em pesquisas históricas quanto para informações em tempo real, desde que o ChatGPT cite as matérias provenientes.

A Time ainda afirmou que vai fornecer feedbacks para a OpenAI sobre como o conteúdo está sendo usado, do ponto de vista jornalístico, afirmou a revista em um comunicado.

A parceria também é uma tentativa da revista de se aproximar de públicos mais jovens. Com mais de 100 anos, a revista optou por derrubar o paywall de todas as suas matérias no ano passado para aumentar o alcance de seus conteúdos.

OpenAI busca parcerias

A OpenAI tem buscado essas parcerias como uma forma de proteger-se contra ações judiciais de direitos autorais. Nos últimos meses, a empresa tem firmado parcerias significativas, incluindo com gigantes da mídia como News Corp, Axel Springer, DotDash Meredith, Financial Times e Associated Press.

Criadores de conteúdo de várias áreas, incluindo jornais e comediantes, têm argumentado que o uso de suas obras para treinamento de IA sem autorização constitui uma violação de direitos autorais. Em resposta, a OpenAI vem fortalecendo seus acordos de licenciamento para mitigar riscos legais.

Atualmente, a OpenAI e a Microsoft enfrentam um processo de violação de direitos autorais movido pelo New York Times, que já gastou US$ 1 milhão na ação. Outros jornais, como New York Daily News, Chicago Tribune e The Intercept, também entraram com processos semelhantes, aumentando a pressão sobre a OpenAI para garantir parcerias importante e legalmente seguras.