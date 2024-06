Entre apoio e críticas, Ralf faz turnê nos EUA uma semana após morte de Chrystian

O cantor Ralf, da dupla com Chrystian, vai iniciar uma turnê pelos Estados Unidos. O anúncio dos shows via redes sociais nesta quinta, 27, rendeu elogios e críticas ao cantor - essas, por conta da recente morte do irmão e parceiro de dupla, no último dia 19.

"Estou aqui com minha equipe, que vai comigo nessa temporada nos Estados Unidos. Estou muito feliz, porque estou levando o nome da dupla também", disse Ralf por stories do Instagram na noite de quarta, 26.

Na manhã desta quinta, 27, o cantor publicou um vídeo a caminho dos EUA e recebeu muitas mensagens de apoio dos fãs. "Estamos sentindo falta do sorriso largo e fácil! Tudo vai ficar bem. Arrasa, os brasileiros estão lá esperando para te dar muito carinho", escreveu uma seguidora. "Mesmo com o coração triste, você vai arrasar. Sucesso", escreveu outra.

Entre as mensagens, porém, algumas criticavam o cantor por fazer a turnê uma semana após a morte do irmão: "Seu irmão morreu, mas você está feliz", escreveu uma seguidora. Outros relembraram que Ralf não falava com o irmão há 4 anos - o próprio cantor falou sobre o assunto ao Fantástico no domingo, 23s.

A turnê de Ralf tem início na sexta, 28, na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, depois segue para Danbury, em Connecticut, no sábado, 29, e Framingham, Massachusetts, no domingo, 30.

Chrystian e Ralf

A dupla lançou o primeiro álbum em 1983 e logo foi reconhecida pela qualidade vocal. Entre os sucessos estão Nova York, Chora Peito, Cheiro de Shampoo, Sou Eu e Sensível Demais. Em 2021, a dupla se separou, segundo Ralf, a pedido do irmão, que queria se dedicar a novos projetos.