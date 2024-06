Maya Massafera faz nova cirurgia nas cordas vocais

Maya Massafera passou por uma nova cirurgia na voz nesta semana. Em uma sequência de stories no Instagram, ela revelou como foi o procedimento e em quanto tempo poderá voltar a falar normalmente.

"Graças a Deus acabou esse drama. Na segunda-feira eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida 'normal'. Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria", disse.

Em seguida, ela contou que só poderá revelar sua voz daqui a 3 meses e confessou que também está curiosa para saber o resultado final. "Mas vamos fazer tudo como o médico falou... Alguns dias sem falar e, depois, o mínimo possível e muita fono."

Em seguida, Maya relatou um pouco de como foi o seu processo de transição, lembrando que passou por momentos de disforia de imagem. "Quando eu comecei a transição eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos 'ruins', porém estou muito mais segura e realizada. Então, não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas, pedi pro médico fazer na medida do que fosse possível, sem eu correr nenhum risco. [Disse] Que se a voz ficasse parecida do que era antes, não tinha importância."

"Agora é esperar 3 meses e beijinhos, corações e mimicas! E não posso negar, estou gostando desse momento mais quieta. Muita, muita, muita reflexão e muita observação", finalizou.