Portiolli recria vídeo de chegada de Eliana na Globo e é criticado: 'Achei que iria viralizar'

Celso Portiolli decidiu recriar o vídeo em que Eliana anuncia sua chegada na Globo e acabou dividindo opiniões na web. O apresentador, que será o substituto da loira nas tardes de domingo do SBT, publicou um vídeo copiando os mesmos passos dela. Ele desce as escadas de sua casa, pega o crachá e a chave do carro e fecha a porta, para logo em seguida aparecer o logo da emissora.

Rapidamente, o vídeo viralizou nas redes gerando comentários negativos e positivos. Teve quem achasse que era uma provocação contra a sua ex-colega de emissora: "Falta de respeito com a colega", disse um. "Que troço sem necessidade!", falou um segundo.

Alguns internautas, por sua vez, saíram em defesa do apresentador, lembrando do seu senso de humor: "É só uma brincadeira do Celso galera, ele é humorista também", escreveu um. "Gênio é pouco", falou outro.

Após ver a repercussão da publicação, Celso foi para seus stories esclarecer que tudo não passou de uma grande brincadeira. "É brincadeira gente. Ela está valorizando a emissora que ela foi, esta realizando um sonho e eu estou realizando um sonho de ter sete horas no domingo. Eu também não posso celebrar? Eu achei a ideia boa, do vídeo dela, e fiz igual. Qual o problema? Eu achei que pegar o hype do vídeo ia viralizar", desabafou ele.

Ele ainda disse que é muito amigo de Eliana e torce muito para o sucesso dela, mesmo que agora eles estejam em emissoras diferentes. "Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte não. Minha amizade com ela é linda!", finalizou.