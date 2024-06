Empresário é morto em tentativa de roubo a moto de luxo na zona sul de SP

Um empresário foi assassinado com um tiro no peito por assaltantes durante tentativa de roubo de sua moto de luxo, na noite desta quinta-feira, 27, na zona sul de São Paulo. Os assaltantes fugiram sem levar a moto, uma BMW. O crime aconteceu por volta das 19h na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no bairro Campo Belo.

A vítima, Marcos César Peruchi, de 53 anos, transitava com a motocicleta importada pela avenida quando foi cercada por quatro suspeitos que estavam em duas motos.

Ainda não se sabe se o empresário reagiu. Testemunhas que ouviram o tiro encontraram a vítima caída e entraram em contato com a polícia.

Os policiais constataram que o empresário estava com ferimento no peito e já sem vida e acionaram a perícia. Seu celular foi encontrado no chão, no mesmo local, e os documentos estavam no bagageiro da moto.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o assassinato foi registrado como latrocínio no 27º Distrito Policial. A SSP não deu detalhes sobre a investigação. A reportagem apurou que foram requisitadas imagens de câmeras de monitoramento e de vigilância instaladas na região.

O empresário era dono e administrador da empresa M. Peruchi, sediada na capital paulista. Especializada em estruturas metálicas e fachadas de edifícios e centros comerciais, a empresa atua desde 2002 no mercado e, segundo seu site, já realizou mais de 200 obras em todo o País.