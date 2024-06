'São quase R$ 500 milhões investidos em universidades de SP', diz Camilo Santana

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou investimentos de quase R$ 500 milhões em investimentos nas universidades federais em São Paulo. Ele participou de evento para o lançamento da pedra fundamental do campus Zona Leste da Unifesp e do Campus Cidade Tiradentes, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, serão ao menos R$ 441 milhões investidos na consolidação e expansão das universidades e institutos federais no Estado, que terá 12 novos campi de institutos federais. Ele ainda citou que os investimentos para o novo hospital da Unifesp somarão R$ 157 milhões.

Santana também mencionou que, em São Paulo, os investimentos do novo PAC vão viabilizar a construção de 76 novas creches e 42 novas escolas de tempo integral, com investimentos que somam quase R$ 800 milhões.

O ministro também destacou que o governo Lula recompôs o Orçamento da Pasta e reabriu o diálogo com os reitores das instituições federais, mesmo tendo enfrentado um movimento grevista com os servidores federais. Santana também ressaltou os reajustes em programas, como da merenda escolar, e a retomada de obras paralisadas - eram 5,8 mil obras em creches e escolas que foram retomadas.

Estavam no evento o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro das Cidades, Jader Filho; o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e o ministro da Secretaria de Comunicação, Laercio Portela.

Em março, o Ministério da Educação anunciou R$ 3,9 bilhões para os institutos federais por meio do Novo PAC, sendo R$ 2,5 bilhões para a construção de novas unidades e R$ 1,4 bilhão para reforma e construção de outras instalações em institutos já existentes. O governo federal estima abrir 140 mil vagas com a construção das novas unidades. São, hoje, 682 unidades, com cerca de 1,5 milhão de alunos.