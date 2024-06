Com a remissão do câncer, Fabiana Justus comemora: 'Tenho muita fé e confiança'

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, entrou em remissão do seu quadro de leucemia. A notícia foi compartilhada por ela, na sexta-feira, 28, em seu perfil nas redes sociais. A informação vem após seis meses do diagnóstico de leucemia.

"Estou em remissão! Mas eu me considero CURADA! Porque Deus não faz nada pela metade... e se ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho muita fé e confiança!", comemorou Fabiana em seu perfil no Instagram .

A influenciadora e empresária fez um transplante de medula espinhal, no final de maio, e ela aproveitou a publicação para comentar que está saindo da fase de maior risco do pós-cirúrgico e que os últimos exames mostram resultados bons.

"Hoje eu estava mais ansiosa, porque estou chegando nos tão esperados 100 dias pós-transplante. Os 100 dias de maiores riscos estão ficando pra trás. O próximo marco no tratamento são os 180 dias (6 meses pós transplante), que é quando eu tomo grande parte das vacinas e paro de tomar os imunossupressores. E assim minha imunidade ficará melhor e a vida vai voltando ao "normal". Vamos que vamos! Que eu tô vencendo a maior batalha da minha vida. E o que vai ficar depois de tudo isso é um grande aprendizado. A vida com mais cor, mais alegria e muita, mas muita gratidão!", finalizou.

Fabiana recebeu o diagnóstico em janeiro deste ano, e, no dia 27 do mesmo mês, publicou um vídeo emocionante contando sobre a doença. Para dar sequência ao tratamento, foi preciso interromper a amamentação do seu filho mais novo, Luigi, que na época tinha apenas cinco meses. A influenciadora tem outras duas filhas: as gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos.