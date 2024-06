Klara Castanho retorna às novelas após quase uma década

A atriz Klara Castanho vai retornar às novelas após nove anos em Garota do Momento, trama da faixa das 18h que será exibida a partir de 4 novembro pela Rede Globo.

A informação foi confirmada pela coluna Play, do jornal O Globo, nesta sexta, 28. Klara vai contracenar como antagonista da personagem interpretada por Maisa.

Klara atua desde a infância em novelas, como Amor à Vida, de 2013. Em 2022, também atuou na série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Naquele ano, a atriz divulgou que havia sido vítima de um estupro, engravidou e colocou o bebê para a adoção.

A exposição do caso traumático fez ela se recolher por cerca de dois anos. Em 2024, Klara reapareceu na série De Volta aos 15, da Netflix, e como participante da Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

A trama que vai marcar o retorno de Klara às telenovelas será ambientada em uma Copacabana dos anos 50. Além de Maisa, o elenco conta com estrelas como Fábio Assunção, Lilia Cabral, Letícia Colin e Eduardo Sterblitch.