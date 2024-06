Thiago Braz não consegue índice para disputar os Jogos de Paris

O campeão olímpico Thiago Braz está fora dos Jogos de Paris. Isto porque o atleta de 30 anos não conseguiu atingir o índice mínimo estabelecido pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), de 5,82 metros, para participar do megaevento esportivo na capital francesa. Na disputa do Troféu Brasil, na manhã deste sábado (29), ele não passou dos 5,65 metros.

O medalhista de ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e bronze em Tóquio no salto com vara, conseguiu, na última quarta-feira (26), uma liminar junto à CAS (Corte Arbitral do Esporte) para suspender uma suspensão recebida em julho de 2023 por uso de ostarina (substância para aumento de massa muscular).

Inicialmente, a pena do atleta (de 16 meses) se estenderia até novembro, impossibilitando uma tentativa de classificação para os Jogos Olímpicos de 2024. Mas Thiago Braz conseguiu a liminar e participou do Troféu Brasil, última oportunidade para conseguir uma vaga na delegação brasileira que vai a Paris, já que o ranking olímpico fecha no próximo domingo (30).

“Acredito que faltou uma melhor condição física, porque estou há um ano praticamente afastado, mas aproveitei da melhor possível a oportunidade. Fico chateado porque não consegui o índice, eu queria muito”, declarou o campeão olímpico.