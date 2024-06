Mãe de Paulo Gustavo celebra legado do filho no dia do Orgulho: 'Coragem e resiliência'

A mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia Amaral, aproveitou o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, para exaltar o legado, coragem e autenticidade do filho, em um vídeo publicado em sua rede social, nesta sexta-feira, 28.

"Hoje, no Dia do Orgulho LGBT, eu quero lembrar a vocês o legado deixado pelo meu filho. Sua coragem, autenticidade e resiliência nos ensinam a abraçar a diversidade e valorizar a todos. Seu legado nos lembra a importância de amar e respeitar qualquer ser humano," destacou Déa.

Dona Déa se emocionou ao finalizar a mensagem com um recado de amor e inspiração. "Que o legado do meu filho inspire um mundo mais justo e amoroso. Um beijo de uma mãe orgulhosa," concluiu.

Ela também reforçou seu papel enquanto comunicadora e mãe na defesa dos direitos da comunidade. "Como mãe, meu dever é criar um ambiente de amor e aceitação para os meus filhos e educá-los sobre igualdade. Como comunicadora, sempre usarei minha voz em defesa de toda a comunidade, construindo um mundo inclusivo, celebrando a diversidade e defendendo os direitos das pessoas LGBT", afirmou.

Mônica Martelli também publicou em seu perfil uma cena com Paulo Gustavo, no filme Minha Vida em Marte, no qual ele interpreta o personagem Aníbal.

Paulo Gustavo, morreu aos 42 anos, em maio de 2021, após o agravamento do seu quatro de covid-19, que resultou em uma embolia gasosa. Na época, o humorista era casado com o médico dermatologista Thales Bretas, com quem teve dois filhos, Romeu e Gael, atualmente com 4 anos de idade.

Em maio deste ano, a morte do ator completou 4 anos, e Thales fez uma publicação comentando a data. "Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela".

Na data, outras pessoas também usaram as redes sociais para relembrar momentos com o comediante. Entre elas Tata Werneck, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães.