'Mamonas Assassinas: o filme' estreia no streaming; saiba onde assistir

Mamonas Assassinas: O Filme, cinebiografia da banda que fez sucesso nos anos 1990 até um trágico acidente de avião que vitimou todos os seus integrantes, fez sua estreia no catálogo do streaming Max na sexta, 28, e está disponível em seu primeiro fim de semana para assistir na plataforma - até então, era possível apenas alugar o longa. Clique aqui para saber mais sobre a obra.

O filme retrata a trajetória dos Mamonas Assassinas e é uma boa pedida aos fãs que têm nostalgia ou a quem queira apresentar as músicas de sucesso do grupo às novas gerações. Há a presença de histórias curiosas e personagens importantes para a história do grupo ao longo da trama.

Os artistas chegaram a fazer algumas apresentações como cover da banda, incluindo em programas de TV. Entre os participantes, está Beto Hinoto, sobrinho do baixista Bento Hinoto, integrante original, na vida real.