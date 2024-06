Quadrilha invade casa no Jardim Europa, em SP, e faz morador refém

Quatro homens armados invadiram uma casa e fizeram um morador refém na Rua Groenlândia, no Jardim Europa, bairro da zona oeste de São Paulo, neste sábado, 29. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a vítima foi libertada sem ferimentos após negociações com a polícia.

O caso aconteceu por volta das 11h e a polícia chegou ao local quando os quatro suspeitos ainda estavam dentro da residência, junto ao morador - a SSP não informou quem acionou a PM e nem se haviam mais pessoas dentro da casa.

Logo no início da ocorrência, a polícia conseguiu prender três dos supostos invasores, mas o quarto recusou a se entregar, fazendo o morador refém. Após negociações com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, o suspeito se entregou e liberou o morador sem ferimentos.

Duas armas de fogo usadas pelo grupo e um veículo com placas adulteradas foram apreendidos, segundo a SSP. Não foram divulgadas informações sobre possíveis itens subtraídos das vítimas.

O caso foi encaminhado à 15° DP, para onde os suspeitos também foram enviados. Eles permanecem presos e à disposição da Justiça, que agora julgará o caso.

Participaram da operação policiais militares do 23° Batalhão de Polícia Militar (23° BPM/M) e equipes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).